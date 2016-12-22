Макрон заявил о желании привлечь другие страны в G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о своем желании «пересмотреть глубину» формата «большой семерки» (G7) и привлечь к сотрудничеству другие страны, не уточнив, какие именно. Об этом сообщает BFMTV.
В 2019 году Франция станет председателем в G7, в связи с чем Макрон заявил, что приоритетом «большой семерки» в этот период станет «борьба с неравенством».
В G7 входят Великобритания, США, Япония, Канада, Италия, Франция и Германия. До 2014 года туда входила Россия, тогда организация называлась G8. После присоединения Крыма к России в марте 2014 года западные страны заявили о прекращении своего участия в G8.
В июне 2018 года президент США Дональд Трамп заявлял, что России следует участвовать в переговорах G7. По его словам, «было бы полезно, если бы Россия вернулась», так как такой формат встреч будет продуктивнее, чем G7. На это президент России Владимир Путин заявил, что Россия не выходила из G8.
В конце июня госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Трамп считает неизбежным возвращение России в G7. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель заявляли, что Россия должна изменить свою позицию по Крыму и продемонстрировать прогресс по конфликту на Украине для возвращения в G7.