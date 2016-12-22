Помпео рассказал о будущем России в глобальных дискуссиях

Президент США Дональд Трамп считает неизбежным будущее участие России в дискуссиях, затрагивающих глобальные вопросы внешней политики, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

«Президент глубоко убежден, что Россия неизбежно будет участником этих важных геостратегических дискуссий», — сказал Помпео, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса по ассигнованиям. Так он ответил на просьбу сенаторов прокомментировать слова американского лидера о необходимости возвращения России в формате «большой семерки».

Ранее в среду, после встречи российского президента Владимира Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, стало известно, что на будущей встрече российского и североамериканского лидеров помимо ситуаций на Украине и в Сирии будет обсуждаться вопрос о возвращении России в «большую семерку».

В начале июня, перед саммитом G7 в Квебеке президент США Дональд Трамп заявил, что в та​ких переговорах должна участвовать Россия. Позднее он добавил, что возвращение России «было бы полезно» и подобный формат встреч в составе восьми стран будет продуктивней.

В ответ на заявление Трампа Путин сказал, что Россия не выходила из G8, а другие члены клуба отказались участвовать в саммите на российской территории «по известным соображениям». Он призвал всех участников «семерки» приехать в Москву.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель назвали условиями возвращения России в G7 изменение позиции Москвы по Крыму и прогресс в украинском конфликте.