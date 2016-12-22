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Аксенов назвал корабли ВМС Украины «ржавыми корытами»
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Аксенов назвал корабли ВМС Украины «ржавыми корытами»
Политика, 20:03
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Аксенов назвал корабли ВМС Украины «ржавыми корытами»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал корабли ВМС Украины, которые прошли под Крымским мостом, «ржавыми корытами». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения — Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, как символы «Руины» — разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а в головах», — написал он.

ВМС Украины обвинили Россию в «опасных инцидентах» в Керченском проливе
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Аксенов добавил, что кораблям пришлось «покорно» стоять в очереди за гражданскими судами и просить разрешения на проход в Керчь-Еникальском канале у Росморречфлота. Он назвал это «бесславным началом конца проекта под названием «Незалежна Україна».

Корабли ВМС Украины «Донбасс» и «Корец» прошли под аркой Крымского моста 23 сентября. Это случилось впервые с открытия автомобильного движения по мосту через пролив. В целях обеспечения безопасности их сопровождали корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Украинский президент Петр Порошенко поздравил экипажи кораблей с выходом в Азовское море и поблагодарил за безупречное выполнение приказа.

При этом в ВМС Украины обвинили Россию в создании «опасных инцидентов» во время прохождения кораблей через Керченский пролив.

Теги: Крымский мост , ВМС Украины
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