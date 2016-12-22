Порошенко поздравил экипажи прошедших под Крымским мостом кораблей

Президент Украины Петр Порошенко поздравил экипажи кораблей «Донбасс» и «Корец», которые впервые прошли под арками Крымского моста, с выходом в Азовское море и поблагодарил за «безупречно выполненный приказ». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Поздравляю наши военные корабли — поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» — с выходом в Азовское море», — написал он.

Он добавил, что эти суда станут частью военно-морской базы Военно-морских сил Украины на Азове.

Украинские корабли прошли под арками Крымского моста впервые с момента запуска автомобильного движения. Глава предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков рассказал, что судна прошли под мостом в 15:15 по мск. При этом их сопровождали российские пограничные корабли береговой охраны. Как сообщил источник «РИА Новости», перед проходом в Керчь-Еникальский канал корабли запросили разрешение в системе движения судов Керченского пролива Росморпорта.

Накануне в пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым РБК рассказали, что корабль «Донбасс» и буксир «Корец» вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма. Они следовали в северо-восточном направлении.