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ВМС Украины обвинили Россию в «опасных инцидентах» в Керченском проливе
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ВМС Украины обвинили Россию в «опасных инцидентах» в Керченском проливе
Политика, 00:48
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ВМС Украины обвинили Россию в «опасных инцидентах» в Керченском проливе
ВМС Украины заявили о создании российскими кораблями и самолетами «опасных инцидентов» во время прохождения украинских военных кораблей Керченского пролива. Спасательное судно «Донбасс» и буксир «Корец» следовали в Бердянск
Фото: ВМС ВС Украины / Facebook

ВМС Украины отчитались о переброске двух кораблей в Азовское море из Черного. В заявлении, размещенном пресс-службой украинского флота, Россия обвиняется в создании «опасных инцидентов» во время прохождения Керченского пролива.

«Сегодня, 23 сентября, поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец» прошли Керченский пролив. При этом Военно-Морские Силы Украины не просили разрешения у страны агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международных соглашений», — говорится в официальном заявлении ВМС Украины.

К сообщению пресс-службы в Facebook была прикреплена фотография, на которой было зафиксировано прохождение кораблями Керченского пролива. На ней видно, что в непосредственной близости от «Донбасса» и «Кореца» идут корабли погранслужбы ФСБ.

Фото: ВМС ЗС Украины / Facebook

В ВМС Украины подчеркнули, что переход Керченского пролива проходил «в сложной обстановке» и при сопровождении кораблей российских ВМС и погранслужбы. «На Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота «Приазовье» и пограничными сторожевыми кораблями РФ «Аметист» и «Дон». В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах», — описывается ситуация в заявлении пресс-службы.

По версии представителей украинского флота, в ходе сопровождения российские силы допустили ряд «опасных инцидентов» — так в украинских ВМС трактовали приближение российских кораблей и самолетов к «Донбассу» и «Корецу». В заявлении перечислены два подобных инцидента, произошедшие 20 сентября и 21 сентября. В ходе первого инцидента российский разведывательный корабль «Приазовье» «совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию 2-х кабельтов (порядка 440 м — РБК), чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию».

Во втором случае опасную ситуацию, утверждают в Киеве, создал российский истребитель Су-27. По версии украинских ВМС, он «создал предпосылки к аварийной события в воздухе сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 Военно-Морских Сил ВС Украины, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря».

Переход поисково-спасательного судна A500 «Донбасс» и морского буксира A830 «Корец» в Азовское море связан с планами Украины создать там морскую базу. В ходе их перехода к месту назначения, в Бердянск, как заявляла ранее погранслужба ФСБ, корабли зашли в исключительную экономическую зону России у побережья Крыма.

23 сентября «Донбасс» и «Корец» стали первыми кораблями украинских ВМС, прошедшими под Крымским мостом.

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Несмотря на заявление украинских ВМС, о том, что корабли не запрашивали у России разрешения на проход в Азовское море, ранее эту информацию опровергал источник «РИА Новостей». Как сообщил собеседник агентства, перед проходом в Керчь-Еникальский канал оба корабля запросили на это разрешение в системе движения судов Керченского пролива Росморпорта. Это подтвердило агентство ТАСС, сообщившее со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота, что украинские корабли были включены «в состав каравана, который проследовал по Керченскому проливу».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: ВМС Украины , Азовское море
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