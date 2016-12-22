Погранслужба сообщила о появлении кораблей ВМС Украины у берегов Крыма

Два корабля Военно-морских сил Украины вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма. Об этом сообщили РБК в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.



Как отмечается в сообщении, речь идет о корабле управления «Донбасс» и буксире «Корец». Они следуют в северо-восточном направлении. «В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России», — рассказали в пресс-службе управления ФСБ. В ведомстве заметили, что российские корабли сопровождают украинские на безопасном расстоянии.

Корабль управления «Донбасс» является плавучей мастерской. Его длина — 122 м, ширина — 17, и высота — 5,1 м. Его экипаж состоит из 145 человек.

Буксир «Корец» вооружен турельно-башенной установкой «Утес-М». Его экипаж состоит из 35 человек. Длина буксира — 56,5 м, ширина — 12,64 м.