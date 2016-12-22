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Лидер «Христианского государства» вышел из СИЗО под подписку о невыезде
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Лидер «Христианского государства» вышел из СИЗО под подписку о невыезде
Общество, 12:28
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Лидер «Христианского государства» вышел из СИЗО под подписку о невыезде

Лидеру организации «Христианское государство — Святая Русь» Александру Калинину, обвиняемому по делу об угрозах в связи с показом фильма «Матильда», изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Как пояснил источник ТАСС, «предельный срок заключения под арестом по тяжести вменяемого Калинину преступления составляет один год».

Ранее Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство Следственного комитета об освобождении его под залог, после чего защита попросила отпустить Калинина под подписку о невыезде. Изменить меру пресечения Калинину просили в связи с исключением срока содержания под стражей и смягчением предъявленного ему ранее обвинения.

Лидер «Христианского государства» рассказал о судимости за убийство
Общество

Калинина задержали в сентябре 2017 года. Ему предъявили обвинение в принуждении владельцев кинотеатров к отказу от демонстрации фильма Алексея Учителя «Матильда». Сам Калинин не признал вину в принуждении, однако не отрицал рассылку писем. В октябре стало известно, что Калинин был судим за убийство в 2002 году, которое он совершил вместе с подельниками из-за 75 тыс. руб.

11 сентября 2017 года у офиса адвокатского бюро, которое представляет интересы режиссера Алексея Учителя, злоумышленники подожгли два автомобиля и разбросали листовки со словами «Гореть за Матильду». В марте 2018 года по делу о поджоге автомобилей к двум годам приговорили трех членов «Христианского государства» — брата Александра Калинина Юрия, а также Александра Баянова и Дениса Манталуце.

Теги: «Христианское государство — Святая Русь» , «Матильда» , Александр Калинин
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