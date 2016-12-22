Владимирский избирком признал сбой в работе ГАС «Выборы»

Примерно половина Владимирской области столкнулась со сбоем в работе ГАС «Выборы» в ходе подсчета голосов, признали во Владимирском избиркоме. В ЦИК информацию о сбое назвали «провокацией»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В ходе подведения итогов второго тура выборов губернатора во Владимирской области в ГАС «Выборы» случился непродолжительный сбой, признали во Владимирском избиркоме. Об этом сообщает ТАСС.

«В отдельных территориях был зафиксирован сбой в системе «ГАС «Выборы» примерно в половине территорий, сейчас собираем информацию. Сбой выражался в невозможности ввода информации протоколов, повисла система. Сейчас работа восстановлена, данные медленно вводят», — передает агентство слова заместителя председателя комиссии Сергея Канищева. По его оценке, сбой продолжался около часа.

Вместе с тем член ЦИК Александр Кинев информацию о сбое в работе ГАС «Выборы» опроверг, назвав эту информацию провокацией. «В течение дня у нас возникали некие вводные, связанные с попытками неких третьих сил провоцировать ситуацию во Владимирской области. Мы были вынуждены задержать ввод протоколов по одному из районов Владимира в связи с тем, что ожидалась провокация. Сейчас эту проблему решают правоохранительные органы», — сказал он.

Кроме того Кинев в ходе брифинга для журналистов подчеркнул, что никаких предпосылок для отмены результатов выборов в регионе нет, передает «Интерфакс». «По моей точке зрения, на данный момент выборы прошли во Владимирской области максимально чисто, и никаких предпосылок к тому, чтобы они были отменены или их результаты были пересмотрены, нет», — сказал он.

В ходе проверки протоколов УИК во Владимирской области онлайн-табло на сайте ЦИК на некоторое время прекратило обновление информации. Инцидент произошел примерно в 23:00 мск. До этого лидерство удерживал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, однако после того, как табло начало обновляться вновь, вперед вырвалась действующая губернатор Светлана Орлова. Однако вскоре после полуночи Сипягин вновь вышел в лидеры второго тура.

Ранее во Владимирском избиркоме причиной произошедшего называли технчиеский сбой. «Мы сейчас смотрим, в чем дело. Скорее, причина в техническом сбое», — заявлял председатель избиркома Вадим Минаев. На вопрос РБК, приостанавливался ли ввод данных в систему ГАС «Выборы», Минаев сказал, что комиссия пытается выяснить в том числе и это, «обзванивая не только ТИКи (Территориальные избирательные комиссии, — прим. РБК), но и технические службы».

Схожий инцидент произошел в ходе второго тура в Приморье. Тогда лидером гонки после обработки 50% протоколов, согласно материалам на сайте Центризбрикома, оказался кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Отрыв тогда составлял 52,38% против 45,05%. Преимущество Ищенко сохранил и после подсчета 97,87% протоколов. На тот момент за него, согласно информации ЦИК, проголосовали 50,37% избирателей (241 тыс. голосов), у Тарасенко было 47,11% (225,5 тыс. голосов). На сайте Центризбиркома эта информация была опубликована в 21:30 мск. После этого табло с предварительными итогами голосования не обновлялось два часа. После того, как табло вновь начало обновляться, в лидерах оказался действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко.

20 сентября приморский избирком принял решение об отмене результатов второго тура выборов. Причиной этого стало большое число нарушений, допущенных в ходе подсчета голосов. Как отмечала Элла Памфилова, претензии имеются к обоим кандидатам.

ГАС «Выборы» предназначена для автоматизации избирательных действий, с ее помощью собираются все данные по голосованию. Ввод данных в систему осуществляется в территориальных избиркомах, куда после подсчета голосов свозят протоколы из участковых избирательных комиссий.