Во Владимирской области завершился второй тур выборов губернатора

Во Владимирской области завершился второй тур выборов главы региона. Явка избирателей составила 33,28%, сообщается на сайте Избирательной комиссии области.

«Во Владимирской области проголосовало 377212 избирателя, или 33,28%», — говорится в сообщении.

В России 9 сентября прошел единый день голосования. Выборы различных уровней прошли в 80 регионах страны. Однако во Владимирской области, Хакасии и Приморском крае в первых турах не смогли выбрать глав регионов. Второй тур в Приморье прошел 16 сентября с многочисленными нарушениями, а для других назначили 23 сентября.

Во Владимирской области кандидатами стали действующий губернатор Светлана Орлова и представитель ЛДПР Владимир Сипягин. В первом туре Орлова набрала 36,42%, а Сипягин — 31,36%. В 18:00 по местному времени (совпадает с мск) участки закрылись. Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что по сводкам от МВД и региональных избиркомов нарушений практически нет.