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Владимирский избирком объяснил сбой работы онлайн-табло подсчета голосов
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Владимирский избирком объяснил сбой работы онлайн-табло подсчета голосов
Вторые туры — 2018, 00:30
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Владимирский избирком объяснил сбой работы онлайн-табло подсчета голосов

Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев заявил, что задержка в обновлении данных о предварительных итогах голосования на выборах губернатора региона, скорее всего, связана с техническим сбоем. Об это он сказал в разговоре с РБК, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы сейчас смотрим, в чем дело. Скорее, причина в техническом сбое», — сказал он. На вопрос РБК, приостанавливался ли ввод данных в систему ГАС «Выборы», Минаев сказал, что комиссия пытается выяснить в том числе и это, «обзванивая не только ТИКи (Территориальные избирательные комиссии, — прим. РБК), но и технические службы».

Вторые туры губернаторских выборов. Главное
Политика

Около 23:00 мск табло, на котором отображались предварительные итоги голосования, перестало обновляться. Это произошло, когда лидировал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Табло не обновлялось в течение 30 минут, но затем, около 23:30, когда были подсчитаны 20% избирательных бюллетеней, действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова от «Единой России» вырвалась вперед. Затем к 23:45 кандидаты почти сравняли счет. У Орловой было 47,12% голосов, у Сипягина — 47,02%.

Как сообщается на сайте ЦИК, на 0:14 мск по итогам подсчетов 30,05% избирательный протоколов Сипягин набирает 48,99% голосов. За Орлову по последним данным проголосовали 45,10% избирателей.

Теги: Владимирская область , Выборы , Выборы губернатора
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