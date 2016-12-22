Большинство японцев выступили против договора с Россией до передачи Курил

Около 75% жителей Японии поддерживают политику правительства, направленную на заключение мирного договора с Россией только после передачи «северных территорий» (Курильских островов) под контроль Токио, 14% выступают за заключение соглашения без предварительных условий. Опрос проводила газета Yomiuri.

По данным опроса газеты Nikkei, 66% японцев выступили за заключение мирного договора с Россией только после решения «территориального вопроса», 19% считают, что соглашение нужно заключить до конца 2018 года, 6% не увидели необходимости в мирном договоре.

Япония называет Курильские острова своими «северными территориями» и настаивает, чтобы вопрос об их принадлежности был решен до заключения мирного договора.

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предложил заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий и затем решить территориальный спор. По его словам, Москва и Токио в течение 70 лет пытаются выйти на заключение соглашения. Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио заключит мирный договор с Россией только после разрешения территориальных вопросов. По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, он напомнил Путину позицию Токио по Курильским островам, в ответ российский лидер пообещал «обязательно решить» эту проблему.