Кремль заявил о намерении России и Японии работать над заключением мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры Москвы и Токио о заключении мирного договора будут продолжаться. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

Песков подчеркнул, что ни одна из сторон не отказывается от намерения продолжать переговоры, чтобы прийти к консенсусу. Он пояснил, что у каждой из сторон существуют свои «ограничители» и свои нюансы в подходах. «Но стратегически Абэ и Путин подтвердили намерение работать для заключения мирного договора», — заключил он.​

Владимир Путин на полях Восточного экономического форума напомнил, что Россия и Япония 70 лет пытаются выйти на заключение мирного договора. Глава государства предложил заключить мирный договор до конца года без предварительных условий, а потом на основе договора решать все спорные вопросы «как друзья». Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио не изменил своей позиции по данному вопросу и мир будет заключен только после решения территориальных споров. Позднее японский телеканал NHK сообщил, что после этого Путин и премьер Японии Синдзо Абэ провели частную беседу во Владивостоке. Накануне стало известно, что Абэ озвучил Путину позицию Японии о том, что сначала сторонам необходимо разрешить территориальный спор. По словам японского премьера, президент России заверил, что «обязательно решит проблему» Курильских островов.