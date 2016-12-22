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Премьер Японии напомнил Путину позицию Токио по территориальному вопросу
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Премьер Японии напомнил Путину позицию Токио по территориальному вопросу
Политика, 08:27
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Премьер Японии напомнил Путину позицию Токио по территориальному вопросу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ напомнил российскому президенту Владимиру Путину о позиции Токио в отношении спорных территорий и заключения мирного договора между странами. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов в эфире телеканала NHK.

«Я озвучил нашу позицию президенту России Владимиру Путину, что вначале нам необходимо разрешить территориальный спор и только потом — проблему мирного договора», — отметил глава кабинета министров, добавив, что говорил об этом российскому лидеру и до его предложения заключить договор.

По словам Абэ, Путин уверил японского премьера, что он «обязательно решит проблему» спорных территорий — Курильских островов.

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Бывшим министром обороны Японии Сигэру Исибой, в свою очередь, в ходе дебатов заявил, что российский президент сделал данное заявление не спонтанно, а тщательно его спланировав. «Россия одержима территориальной целостностью, и уступка даже небольшой территории означает для нее потерю суверенитета», — уточнил он.

Ранее, 12 сентября, на заседании ВЭФ Путин напомнил, что уже в течении 70 лет Москва и Токио пытаются заключить мировое соглашение. После этого он предложил заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий и затем решить территориальный спор.

Позже генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отметил, что Токио заключит мирный договор только после решения территориальных споров.

 



 

Теги: премьер-министр , Япония , Владимир Путин , позиция , Токио , территориальный спор
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