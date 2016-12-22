Пентагон отверг сообщения об эвакуации лидеров ИГ из Дейр-эз-Зора

Международная коалиция во главе с США не эвакуировала лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) из сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Минобороны США подполковник Кон Фолкнер.

«Коалиция из 77 членов остается нацеленной на уничтожение остатков ИГ в Сирии и достижение их поражения по всему миру, а не на их транспортировку», — заявил он.

Ранее источники сирийского агентства SANA сообщали, что главари ИГ были эвакуированы из населенного пункта Аль-Марашда в Дейр-эз-Зоре вертолетами коалиции. При этом неизвестно, куда именно доставили лидеров боевиков.

Источники SANA в декабре 2017 года также сообщали, что главари террористов были вывезены из Дейр-эз-Зора вертолетами ВВС США. По словам собеседников агентства, их вывезли в соседнюю провинцию Хасеке.

Тогда же глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что на базе США Эт-Танф на юге Сирии существует лагерь подготовки боевиков. В пресс-службе коалиции сообщали РБК, что эти заявления являются «ложными и абсурдными». «Мы работаем вместе с нашими партнерами для ликвидации и поимки членов ИГ», — отметили в коалиции.