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SANA сообщило об эвакуации лидеров ИГ из Сирии вертолетами армии США
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SANA сообщило об эвакуации лидеров ИГ из Сирии вертолетами армии США
Политика, 29 дек, 15:07
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SANA сообщило об эвакуации лидеров ИГ из Сирии вертолетами армии США
Лидеры запрещенной террористической организации ИГ из провинции Дейр-эз-Зор были эвакуированы в соседнюю провинцию на вертолетах ВВС США, утверждают источники сирийского государственного агентства SANA
Фото: Tim Wimborne / Reuters

Вертолеты США в среду эвакуировали командиров запрещенной в России террористической группировки ИГ из нескольких районов провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источники.

По данным агентства, лидеры террористической группировки были вывезены на американских вертолетах из северных районов провинции Дейр-эз-Зор в соседнюю провинцию Хасеке.

РБК направил запрос в пресс-службу международного штаба коалиции по борьбе с ИГ.

Ранее о том, что на территории американской базы Эт-Танф на юге Сирии действует лагерь подготовки боевиков, заявил глава Генштаба российских военных сил Валерий Герасимов.

По его словам, об этом свидетельствуют данные космической разведки, а сами люди, которые проходят там подготовку, — «фактически ИГ». «Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название — «Новая сирийская армия» и другие», — сказал Герасимов, добавив, что их задачей является дестабилизация обстановки в регионе.

В свою очередь, представители международной коалиции по борьбе с ИГ заявили, что ее сотрудники не занимаются обучением боевиков на территории базы Эт-Танф на юге Сирии.

«Утверждение, что коалиция осуществляет работу тренировочного центра для бывших террористов ИГ в Эт-Танфе или где-либо еще в мире, является ложным и абсурдным. Мы не тренируем ИГ. Мы работаем вместе с нашими партнерами для ликвидации и поимки членов ИГ», — подчеркнули в пресс-службе, пояснив, что делят базу Эт-Танф с Maghawir al Thawra, воюющей против ИГ повстанческой группировкой, состоящей в том числе из бывших солдат армии Сирии.

В октябре Минобороны заявило, что действия военных США являются главной помехой разгрому ИГ. «Основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег», — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По его словам, нападения на посты сирийской армии, прикрывающие трассу Пальмира — Дейр-Эз-Зор, по которой доставлялась гуманитарная помощь и велось снабжение войск в долине Евфрата, осуществлялось с территории американской базы.

28 декабря в Кремле выразили сожаление из-за того, между Россией и США «никогда не было» плотного сотрудничества в Сирии.

Автор: Наталья Демченко.
При участии: Илья Немченко.
Теги: Сирия , вертолеты , Терроризм
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