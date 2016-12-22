SANA узнала об эвакуации вертолетами коалиции лидеров ИГ из Дейр-эз-Зора
Операция в Сирии, 16:42
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SANA узнала об эвакуации вертолетами коалиции лидеров ИГ из Дейр-эз-Зора
Международная коалиция эвакуировала из сирийской провинции Дейр-эз-Зор главарей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили источники агентства SANA.
По словам собеседников агентства, вертолеты международной коалиции вывезли главарей боевиков из поселка Аль-Марашда на юго-востоке провинции. SANA отмечает, что в этом населенном пункте скрываются оставшиеся террористы ИГ. Источники сообщили, что вертолеты эвакуировали членов «Исламского государства» в неизвестном направлении.
В декабре 2017 года SANA со ссылкой на источники также сообщало, что вертолеты ВВС США эвакуировали лидеров ИГ из провинции Дейр-эз-Зор. Тогда, утверждали собеседники агентства, боевиков перевезли в соседнюю провинцию Хасеке.
В России также обвиняли США в сотрудничестве с боевиками «Исламского государства». Так, 27 декабря 2017 года глава Генерального штаба ВС России Валерий Герсимов сказал, что на американской военной базе Эт-Танф на юге Сирии работает лагерь, в котором обучаются боевики. В международной коалиции в разговоре с РБК назвали эти словами «ложными и абсурдными», и заявили, что она ИГ «не тренирует». «Мы работаем вместе с нашими партнерами для ликвидации и поимки членов ИГ», — рассказал собеседник РБК.