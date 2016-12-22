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Эрдоган рассказал о самой большой угрозе для будущего Сирии
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Эрдоган рассказал о самой большой угрозе для будущего Сирии
Война в Сирии, 16:44
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Эрдоган рассказал о самой большой угрозе для будущего Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что самая большая угроза для будущего Сирии исходит от «террористического болота» к востоку от Евфрата. Об этом сообщает Anadolu.

Территория к востоку от Евфрата контролируется силами самообороны курдских отрядов. По словам Эрдогана, ни одна страна не пострадала от войны в Сирии больше, чем Турция.

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В ходе переговоров в Сочи 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения в сирийской провинции Идлиб. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что стороны условились не проводить операцию в сирийском Идлибе.

В начале июня военные советники курдских формирований «Отряды народной самообороны» покинули сирийский Манбидж в соответствии с договоренностью между Турцией и США. «Дорожную карту» отхода курдов до этого одобрили глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео. Курды удерживали Манбидж с 2016 года, когда при помощи США отбили его у боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Чавушоглу заявил, что курды отступят к востоку от Евфрата, однако это не значит, что турецкая сторона согласится, чтобы они там остались.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , курды , Сирия
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