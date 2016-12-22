Генштаб обвинил США в подготовке террористов на своей базе в Сирии

Глава Генштаба российских ВС Валерий Герасимов заявил, что на территории американской базы Эт-Танф на юге Сирии действует лагерь подготовки боевиков. Он добавил, что американская коалиция не ставила перед собой цели уничтожить ИГ

Валерий Герасимов (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

На американской военной базе в Сирии Эт-Танф располагаются отряды боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ), которые там же проходят подготовку. Об этом рассказал глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в интервью «Комсомольской правде».

По словам Герасимова, эта база расположена на границе Сирии, Иордании и Ирака. «По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся, — отметил начальник Генштаба, — это фактически ИГ. Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название — «Новая сирийская армия» и другие, задачей которых является дестабилизация обстановки в регионе.

Герасимов напомнил о материале телеканала Би-би-си, который рассказал о секретном соглашении, позволившем сотням террористов ИГ и их семьям покинуть Ракку под прикрытием сил международной коалиции и курдов, под чьим контролем находится сирийский город.

«Четыреста человек были вывезены курдами под прикрытием американцев в лагерь Шаддади, это на северо-востоке Сирии. Это подконтрольная курдам территория, и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды наступали», — добавил глава Генштаба.

По оценке Герасимова, в Шаддади в настоящее время находятся около 750 боевиков, в Эт-Танфе — 350. Вся территория Эт-Танфа при этом блокирована по периметру правительственными войсками Сирии. «Самое главное — несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков. Когда контроль был послабее, из района Эт-Танфа выходило даже порядка 350 боевиков», — заметил генерал. Он отметил, что была угроза захвата этими террористами сирийского города Каръятен, но армия Асада и ВКС России «вовремя приняли меры» и нанесли удар по этим формированиям.

Ранее российские военные обвиняли США в прикрытии отрядов «Исламского государства» с целью продвижения своих интересов на Ближнем Востоке, что мешает действиям авиации России. В Минобороны тогда отметили, что дважды обращались к командованию коалиции с предложением о совместных атаках на отходящие от Абу-Кемаля колонны боевиков, однако получили отказ.

В начале октября российское оборонное ведомство назвало главной помехой разгрому ИГ действия американских военных, которые, по словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, контролировали территорию вокруг Эт-Танфа, откуда проводились атаки боевиков.