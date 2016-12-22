США ввели санкции против 33 граждан и компаний из России из сферы ОПК

Госдеп США внес в черный список компании, а также россиян, которые имеют отношение к оборонной промышленности и разведывательным ведомствам

Майк Помпео (Фото: Douglas Christian / Zuma / ТАСС)

Госсекретарь США Майк Помпео одобрил внесение новых физических и юридических лиц в черный список, фигуранты которого связаны с российской «оборонкой» или разведкой. Список опубликован на сайте Госдепа США. Ранее Reuters сообщал, что в список внесены 33 российских чиновника, относящихся к сфере ОПК.

Госдеп вносит в список 33 дополнительных позиции — это как компании, так и отдельные лица, разъясняется на сайте внешнеполитического ведомства США. Им вменяется связь с российской разведкой или оборонным комплексом. «Любой субъект, который осознано вовлекался в значительные операции с кем-то из внесенных в список, подпадает под санкции по закону CAATSA», — говорится в сообщении.

Из организаций, связанных с оборонкой, в список попали частная военная компания Вагнера, логистическая компания Министерства обороны «Оборонлогистика» и авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КНААПО). В список также попали структуры, имеющие отношение к «разведывательному сектору»: это «Конкорд Кейтеринг», «Конкорд Менеджемент и Консалтинг» и Агентство интернет-исследований.

Среди попавших под санкции лиц — начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, а также его заместитель Сергей Гизунов.

Остальные лица, попавшие в санкционный список CAATSA, также были известны и ранее. Так, в списке значатся 13 человек, которым были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы США. Это Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александр Крылов, Сергей Полозов, Анна Богачева, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков. Все они в разные годы работали в Агентстве интернет исследований, основателем которого, как утверждал Минюст США, является Евгений Пригожин. Используя соцсети, сотрудникам агентства удалось охватить «значительное число американцев с целью вмешательства в американскую политическую систему, включая выборы 2016 года», заявлял Вашингтон.

Другие фигуранты списка — это 12 россиян, которых Минюст США назвал офицерами ГРУ и обвинил во взломе серверов Демократической партии США летом 2016 года. Они, как утверждает Минюст, использовали различный набор средств, чтобы взломать аккаунты сотрудников штаба Хиллари Клинтон, в том числе электронную почту его главы Джона Подесты.

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