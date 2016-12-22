Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Боснии и Герцеговины Игорем Црнадаком в Сараево назвал новые санкции США очередным проявлением нечистоплотной конкуренции. Заявление Лаврова приводится на сайте российского министерства.

«Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских юридических и физических лиц, то мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании «Сухой», завода в Комсомольске-на-Амуре эти санкции, конечно, очередное проявление нечистоплотной конкуренции», — заявил он.

Также Лавров заявил о дискредитации долларовой системы. «Как я уже сказал, доверие к нынешним принципам МВФ подорвано очень серьезно. Все больше стран задумывается о том, чтобы избежать какой-либо зависимости от этой международной валютно-финансовой системы» — считает министр.

Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва предпринимает все меры, чтобы избавиться от зависимости от стран, которые нечестно поступают в отношении своих партнеров. По его словам, все больше стран в Азии и Латинской Америке начинают думать схожим образом.

«Думаю, что это движение будет только крепнуть», — отметил Лавров.

Президент США Дональд Трамп 20 сентября поручил Минфину и Госдепу ввести в действие санкции против России, изложенные в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Ограничения введены против 27 граждан России и шести компаний. Их в Вашингтоне считают связанными с обороной или разведкой. Также санкции введены и против одного из департаментов Центрального военного совета Китая, который занимался закупкой российского оружия, а также его руководителя.

