ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,29 66,13 EUR Нал. 79,08 77,84 USD Бирж. 66,53 +0,27 EUR Бирж. 78,19 +0,14 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6725,10 +311,00 IMOEX 2420,64 +0,82% RTSI 1146,11 +0,48% Brent 79,91 +1,47% DJIA 26697,88 +0,15% Nasdaq 8021,80 -0,08%
Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции
Лента новостей
Орешкин поддержал идею главы ВТБ об отказе от доллара 17:07, Экономика Суд взыскал с «Когалымавиа» 30 млн руб. по делу о крушении А321 в Египте 17:06, Общество Мультифокусные линзы: какие очки помогут забыть о возрастных изменениях 17:03, Партнерский материал СМИ назвали новый клуб капитана «Спартака» Дениса Глушакова 17:01, Спорт «Плохой фильм – тоже достижение»: Билл Мюррей говорит о жизни и карьере 16:55, Стиль Число погибших при крушении парома в Танзании достигло 136 человек 16:54, Общество Власти Чечни решили создать в республике международный майнинговый пул 16:51, Технологии и медиа Time показал обложку с матрешками в виде Трампа, Путина и Дерипаски 16:34, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 16:33, РБК и Schneider Electric Биткоин подорожал до $6,7 тыс.: что будет дальше 16:28, Крипто Рейтинг МКБ поместили под наблюдение из-за трех дней технических сбоев 16:17, Финансы Орешкин заявил о безуспешности консультаций с США по спору в ВТО 16:11, Экономика Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции 16:07, Политика Избирком назвал причины отмены итогов выборов главы Приморья 16:01, Политика Гибкие госуслуги: в чем плюсы законопроекта о социальном заказе 15:54, Мнение Украина направила России ноту о непродлении договора о дружбе 15:53, Политика Футболист «Краснодара» вошел в символическую сборную Лиги Европы 15:51, Спорт Суд в Петербурге оштрафовал члена группы поддержки ИГ в WhatsApp 15:48, Общество Сеть биткоина под угрозой: в клиенте Bitcoin Core нашли уязвимость 15:41, Крипто Избивший топ-менеджера «Газпрома» банкир Урин вышел из колонии 15:30, Общество Успеть до конца года: стоит ли торопиться с покупкой квартиры 15:23, Недвижимость Минтруд разрешит женщинам водить большегрузные автомобили и спецтехнику 15:22, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 15:14, РБК и Сбербанк Кремль опроверг отказ Путина разговаривать с Асадом 15:11, Политика Опасный прецедент: что означают новые санкционные меры США 15:09, Экономика Минюст заявил о планах обжаловать решение Гааги по «Нафтогазу» 15:08, Бизнес Московская биржа отложила торги иностранными акциями: к чему это приведет 15:05, Quote Дорогие кадры: какие предметы из фильмов продавали на аукционах 15:04, Фотогалерея 
Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции
Война санкций, 16:07
0
Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Боснии и Герцеговины Игорем Црнадаком в Сараево назвал новые санкции США очередным проявлением нечистоплотной конкуренции. Заявление Лаврова приводится на сайте российского министерства.

«Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских юридических и физических лиц, то мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании «Сухой», завода в Комсомольске-на-Амуре эти санкции, конечно, очередное проявление нечистоплотной конкуренции», — заявил он.

Также Лавров заявил о дискредитации долларовой системы. «Как я уже сказал, доверие к нынешним принципам МВФ подорвано очень серьезно. Все больше стран задумывается о том, чтобы избежать какой-либо зависимости от этой международной валютно-финансовой системы» — считает министр.

Опасный прецедент: что означают новые санкционные меры США
Экономика

Глава российского МИДа подчеркнул, что Москва предпринимает все меры, чтобы избавиться от зависимости от стран, которые нечестно поступают в отношении своих партнеров. По его словам, все больше стран в Азии и Латинской Америке начинают думать схожим образом.

«Думаю, что это движение будет только крепнуть», — отметил Лавров.

Президент США Дональд Трамп 20 сентября поручил Минфину и Госдепу ввести в действие санкции против России, изложенные в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Ограничения введены против 27 граждан России и шести компаний. Их в Вашингтоне считают связанными с обороной или разведкой. Также санкции введены и против одного из департаментов Центрального военного совета Китая, который занимался закупкой российского оружия, а также его руководителя.
 

Теги: Сергей Лавров , МИД России , санкции
Главное
Кремль назвал действия США «санкционной истерикой» Политика
Материалы по теме
Кремль назвал действия США «санкционной истерикой» Политика
Пекин прокомментировал введенные за сотрудничество с Россией санкции США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter