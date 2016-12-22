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СМИ опубликовали новое видео прохода кораблей Украины под Крымским мостом
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СМИ опубликовали новое видео прохода кораблей Украины под Крымским мостом
Украинский кризис, 02:05
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СМИ опубликовали новое видео прохода кораблей Украины под Крымским мостом

Новостной портал «Керчь.ИНФО» опубликовал на своей странице в You Tube видео прохода украинских военных кораблей под крымским мостом.

В комментарии к видеозаписи, портал написал, что под мостом прошли корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец». По данным портала, на кадрах также видно, как их сопровождают российское пограничники.

Корабли ВМС Украины впервые прошли под арками Крымского моста
Политика


О том, что под Крымским мостом прошли корабли ВМС Украины сообщил глава предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков в воскресенье, 23 сентября. Позже первое видео опубликовал телеканал «Звезда».

О том, что около Крымского полуострова были замечены украинские корабли сообщало в субботу, 22 сентября, пограничное управление ФСБ по Крыму. Тогда в ведомстве рассказали, что речь идет также о корабле управления «Донбасс» и буксире «Корец». В управлении ФСБ отметили, что российские корабли сопроводили украинские не безопасном расстоянии.

В воскресенье, 23 сентября, ВМС Украины заявило, что российские корабли и самолеты создали «опасные инциденты» во время сопровождения «Донбасса» и «Кореца» во время прохождения через Керченский пролив. Оба корабля следовали из Черного в Азовское море. По данным ВМС, их сопроводили 10 российской кораблей и катеров ФСБ, а также в небе находились самолеты, которые летели на «предельно низких высотах».

В воскресенье, 23 сентября, «Украинский портал» со ссылкой на свои источники сообщил, что корабли ВМС Украины следовали из Одессы в Бердянск, чтобы усилить инфраструктуры флота на Азовском море.

Теги: Крымский мост , ВМС Украины , военные корабли
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