В Сети появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом

Телеканал «Звезда» опубликовал видео прохода под арками Крымского моста кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Видео: Телеканал «Звезда»

Корабли ВМС Украины прошли под арками Крымского моста впервые с момента запуска по нему автомобильного движения. Как рассказал глава предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков, это были корабль управления «Донбасс» и буксир «Кореец». Корабли сопровождали российские пограничные суда береговой охраны.

22 сентября в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму сообщили РБК о появлении у берегов полуострова украинских кораблей. Позднее «Украинский военный портал» со ссылкой на источники сообщил, что они вышли с военно-морской базы Украины в Одессе и следуют в Бердянск. Источники отметили, что там они «станут основой военно-морской базы украинского флота на Азовском море».

16 сентября украинское правительство заявило, что до конца года на Азовском море планируется создать базу Военно-морских сил Украины. Согласно заявлению кабмина, создание базы необходимо для «отпора агрессивным действиям России в регионе».