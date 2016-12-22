ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,29 66,18 EUR Нал. 79,10 77,92 USD Бирж. 66,41 +0,15 EUR Бирж. 78,07 +0,02 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6694,40 +21,60 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
В Сети появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом
Лента новостей
Порошенко поздравил экипажи прошедших под Крымским мостом кораблей 19:17, Политика Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Спартак». Онлайн 19:00, Спорт В Сети появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом 18:59, Политика «Maserati — это как балет»: секреты и философия кроссовера Levante 18:54, РБК и Maserati Посольство России в Норвегии назвало арест россиянина в Осло «надуманным» 18:45, Политика Действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае 18:40, Политика «Зенит» и «Локомотив» забили восемь голов на двоих 18:32, Спорт Израиль ответил на обвинения во враждебных действиях при крушении Ил-20 18:30, Политика МЧС предупредило об ухудшении с понедельника погоды в Подмосковье 18:26, Общество ЛДПР подала более 50 жалоб на нарушения в ходе выборов в Хабаровском крае 18:08, Политика В Норвегии арестовали россиянина по подозрению в разведдеятельности 17:56, Политика Умер лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као 17:42, Общество Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 17:34, РБК и Мираторг Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 225 17:15, Общество Памфилова ответила на сообщения о возможной отмене выборов 17:14, Общество Кандидат от ЛДПР вырвался вперед на выборах в Хабаровском крае 16:57, Политика Глава МИД ФРГ выразил недовольство опубликованием решений США в Twitter 16:49, Политика Эрдоган рассказал о самой большой угрозе для будущего Сирии 16:44, Политика ОПЕК и Россия отвергли призыв Трампа немедленно увеличить добычу нефти 16:41, Экономика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Локомотив». Онлайн 16:30, Спорт Корабли ВМС Украины впервые прошли под арками Крымского моста 16:13, Политика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 16:00, РБК и Schneider Electric СМИ узнали о планах Siemens заключить с Ираком соглашение на €13 млрд 15:57, Экономика Боксер Тайсон Фьюри назвал Энтони Джошуа медленным и громоздким 15:41, Спорт Памфилова призвала членов избиркомов не поддаваться давлению 15:23, Политика Синоптики предупредили жителей Москвы о первом снеге 15:19, Общество Минобороны опубликовало 3D-видео гибели Ил-20 15:06, Политика МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ из-за высказываний о теракте 15:01, Политика
В Сети появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом
Политика, 18:59
0
В Сети появилось видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом

Телеканал «Звезда» опубликовал видео прохода под арками Крымского моста кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Видео: Телеканал «Звезда»

Корабли ВМС Украины прошли под арками Крымского моста впервые с момента запуска по нему автомобильного движения. Как рассказал глава предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков, это были корабль управления «Донбасс» и буксир «Кореец». Корабли сопровождали российские пограничные суда береговой охраны.

Корабли ВМС Украины впервые прошли под арками Крымского моста
Политика

22 сентября в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму сообщили РБК о появлении у берегов полуострова украинских кораблей. Позднее «Украинский военный портал» со ссылкой на источники сообщил, что они вышли с военно-морской базы Украины в Одессе и следуют в Бердянск. Источники отметили, что там они «станут основой военно-морской базы украинского флота на Азовском море».

16 сентября украинское правительство заявило, что до конца года на Азовском море планируется создать базу Военно-морских сил Украины. Согласно заявлению кабмина, создание базы необходимо для «отпора агрессивным действиям России в регионе».

Теги: видео , корабли , Украина , Крымский мост
Главное
Действующий губернатор-единоросс проиграл выборы в Хабаровском крае Политика
Материалы по теме
Корабли ВМС Украины впервые прошли под арками Крымского моста Политика
Власти Украины заявили о планах создать базу ВМС на Азовском море Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter