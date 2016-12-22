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Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 225
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Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 225
Общество, 17:15
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Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 225

Число погибших в результате крушения парома в Танзании возросло до 225 человек. Об этом сообщает местное издание The Citizen.

Издание отмечает, что число погибших может возрасти, так как поиски продолжаются. При этом родственники опознали 171 тело. Правительство выделяет 500 тыс. танзанийских шиллингов на каждого погибшего в крушении.

Накануне сообщалось о 170 погибших в результате крушения парома, при этом также нашелся один выживший.

Паром затонул 20 сентября на озере Виктория, расположенном в Восточной Африке. По данным СМИ Танзании, на нем могли находиться от 400 до 500 человек. Комиссар округа Укереве сообщал, что паром был перегружен, так как вместимость судна составляет 100 человек и 25 т груза. Президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули объявил четырехдневный траур, который начался 21 сентября.

Теги: Танзания , крушение парома
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