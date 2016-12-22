Число жертв крушения парома в Танзании возросло до 170

Число погибших в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании возросло до 170. Об этом сообщает местное издание The Citizen.
Отмечается, что поисковая операция на месте продолжается. По данным комиссара округа Укереве, паром был перегружен. Он уточнил, что вместимость судна составляет 100 пассажиров и 25 т груза, однако на его борту находилось более 400 человек.
Президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули объявил четырехдневный траур в связи с крушением парома.
Накануне сообщалось о 136 погибших. 21 сентября руководитель региональной полиции Джонатан Шана заявлял, что были спасены 37 пассажиров парома.
Паром затонул на озере Виктория 20 сентября. Российский президент Владимир Путин выразил главе Танзании соболезнования в связи с гибелью людей.