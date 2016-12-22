Спасатели нашли выжившего через два дня после крушения парома в Танзании
Общество, 18:15
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Спасатели нашли выжившего через два дня после крушения парома в Танзании
Спустя два дня после крушения парома на озере Виктория в Танзании на месте происшествия был обнаружен выживший. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на комиссара города Мванза Джона Монгеллу.
Отмечается, что выжившим оказался инженер-механик. Во время крушения мужчина заперся в машинном отделении судна.
AFP со ссылкой на местное радио уточняет, что число погибших в результате крушения парома выросло до 207.
Ранее сообщалось о 170 жертвах. Паром затонул на озере Виктория примерно в 50 метрах от берега 20 сентября. Президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули объявил в связи с произошедшим четырехдневный траур. Российский лидер Владимир Путин выразил ему соболезнования в связи с гибелью людей.