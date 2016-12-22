Более 40 человек погибли при крушении парома на крупнейшем озере в Африке

В результате крушения парома на озере Виктория, которое расположено в Восточной Африке, погибли по меньшей мере 44 человека. Об этом сообщает CNN.

Потопление пассажирского парома произошло в территориальных водах Танзании. Местные СМИ сообщили, что пока точное число находившихся на борту людей неизвестно. Сейчас поступают различные сведения о числе людей, передвигавшихся на судне; на пароме, как отмечают танзанийские СМИ, могли плыть от 400 до 500 человек.

К настоящему моменту спасателям удалось вытащить из воды 37 человек. При этом спасательная операция была приостановлена из-за плохой видимости на месте происшествия. Она будет возобновлена в пятницу утром.

По данным Reuters, в результате крушения парома погибли не менее 42 человек. Высокопоставленный танзанийский чиновник заявил агентству, что число жертв может превысить 200 человек.

В национальном операторе паромных перевозок Temesa сообщили, что паром затонул недалеко от пристани на острове Укерве.

Озеро Виктория — второе по площади пресное озеро в мире и самое крупное в Африке. Выход к водам озера имеют три государства: Танзания, Кения и Уганда. В 1996 году на озере Виктория произошла одна из крупнейших паромных катастроф прошлого века. Тогда при крушении парома, по разным данным, погибли от 500 до 800 человек.