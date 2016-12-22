В Забайкалье после голодовки шахтеров возбудили дело о невыплате зарплаты

Гендиректора Дарасунского рудника в Забайкальском крае Евгения Рогалева подозревают в невыплате зарплаты, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Следственного комитета Егора Маркова.
«Уголовное дело в отношении Рогалева возбуждено по статье «Невыплата заработной платы и иных выплат свыше двух месяцев» УК РФ. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы. Идет расследование», — сказал Марков.
Шахтеры Дарасунского рудника начали голодовку в конце июля. Причиной для таких действий стало то, что руководство не выплачивало им зарплату на протяжении нескольких месяцев. Жена одного из рабочих заявила тогда, что долг предприятия перед ее мужем составляет 200 тыс. руб., а в последний раз ему заплатили в мае — тогда он получил 1,3 тыс. руб. Исполняющий обязанности главы Тунгокоченского района Михаил Горнов тогда заявил, что ему известно про 25 голодающих шахтеров.
Спустя два дня после начала голодовки девять ее участников были госпитализированы. В Минздраве края заявили, что они жаловались на головокружение и недомогание. В прокуратуре Забайкальского края тогда возбудили административное дело о невыплате зарплаты. По данным ведомства, сотрудникам рудника не выплатили в срок 32 млн руб.
27 июля шахтеры прекратили голодовку, после того как им выплатили зарплату за май, но продолжили забастовку. Спустя три дня Рогалев заявил, что работа предприятия будет приостановлена на два месяца из-за финансовых проблем.