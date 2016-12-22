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В Забайкалье госпитализировали девятерых объявивших голодовку шахтеров
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В Забайкалье госпитализировали девятерых объявивших голодовку шахтеров
Общество, 06:52
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В Забайкалье госпитализировали девятерых объявивших голодовку шахтеров

В Забайкалье попали в больницу девять шахтеров Дарасунского рудника, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Ранее шахтеры объявили голодовку из-за многомесячной невыплаты зараплаты на предприятии.

«Люди жаловались на головокружение, недомогание вследствие повышенного артериального давления», — рассказали в Минздраве Забайкальского края. В ведомстве отметили, что медики регулярно отслеживают состояние шахтеров, принимающих участие в акции протеста.Всего о начале голодовки объявили более 80 человек.

Начало голодовки шахтеры Дарасунского рудника объявили 24 июля. Как рассказала жена одного из рабочих, долг предприятия перед ее мужем достигает 200 тыс. руб. При этом в последний раз зарплату ему платили в мае: тогда семья получила 1,3 тыс. руб.

На следующий день прокуратура Забайкальского края возбудила административное дело в отношении руководства ООО «Дарасунский рудник». Дело заведено по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Общая задолженность предприятия по зарплате, по данным ведомства, достигла 32 млн руб.

Теги: шахтеры , Забайкалье , голодовка
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