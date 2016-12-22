В Забайкалье приостановят работу шахты с бастующими горняками

«Дарасунский рудник» в Забайкальском крае (принадлежит золотодобывающему ООО «Урюмкан»), где прошла акция протеста горняков, с 1 августа приостановит работу на два месяца из-за финансовых проблем. Об этом сообщил «Интерфаксу» глава предприятия Евгений Рогалев.

«Приостанавливаем работу пока на два месяца, дальше видно будет, если раньше денежные средства найдем — заработаем раньше», — уточнил он.

Рогалев добавил, что предприятие займется поиском инвестора или будет вести переговоры с другим банком, поскольку нужен кредит для восстановление рудника. Сейчас из пяти шахт осталась одна, оборудование изношено на 90% и нужен большой кредит на восстановление рудника.

Ранее, 24 июля, более 80 горняков «Дарасунского рудника» объявили голодовку, требуя выплатить зарплату. Задолженность перед сотрудниками предприятия за май—июнь составляла около 32 млн руб. Голодовка была приостановлена спустя три дня после того, как шахтерам выплатили зарплату за май, однако забастовка продолжилась. Гендиректор рудника пообещал решить вопрос с июньской зарплатой в течение недели.

Прокуратура Забайкальского края завела уголовное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).