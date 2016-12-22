В Забайкалье шахтеры объявили голодовку из-за невыплаты зарплат

Шахтеры, работающие на Дарасунском руднике в Тунгокоченском районе Забайкальского края, объявили голодовку из-за того, что им не выплачивают зарплаты, сообщает местная газета «Вечорка» со ссылкой на жену одного из рабочих.

Женщина рассказала, что в последний раз ее мужу платили в мае, он получил 1,3 тыс. руб., после чего выплаты прекратились, а долг по зарплате достиг 200 тыс. руб. По данным издания, голодовку объявили 60 человек.

В свою очередь и.о. главы района Михаил Горнов рассказал изданию «Чита.ру», что ему известно о 25 шахтерах, которые собирались начать голодовку. «Они готовятся, я сейчас еду, хочу с ними встретиться, переговорить. Пока у меня нет информации, что они объявили голодовку официально», — заявил он.

В региональном управлении Следственного комитета начали проверку по факту информации. Следователи выехали в поселок Вершино-Дарасунский, где опросят руководство шахты, посмотрят бухгалтерские документы и проверят, соответствует ли действительности информация из СМИ.

В мае 2017 года около 80 горняков отказались выходить из шахты «Юго-Западная» на Вершино-Дарасунском руднике до тех пор, пока им не выплатят зарплату. На место выезжали полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и прокурор Забайкальского края Василий Войкин. Следственный комитет начал проверку из-за инцидента. После забастовки собственник принял решение закрыть шахту. В сентябре того же года бывшие сотрудники ООО «Дарасунский рудник» объявили голодовку из-за того, что работодатель не заплатил им средства, которые положено было выдать при сокращении.