В Забайкальском крае шахтеры приостановили голодовку

В Забайкальском крае шахтеры Дарасунского рудника приостановили голодовку после того, как получили заработную плату за май, но бастовать продолжают. Об этом сообщил подземный горный мастер буровзрывных работ Андрей Михеичев, передают ТАСС и «Интерфакс».



По его словам, если до понедельника, 30 июля, им не выплатят заработную плату за июнь, то голодовка будет продолжена. Он отметил, что на данный момент бастующие находятся в в административно-бытовом корпусе.



Михеичев рассказал, что приезжали врачи и отсмотрели голодающих. У обоих из них ухудшилось самочувствие, и медики приняли решение их увести в больницу. Ранее сообщалось о госпитализации девяти принимающих участие в голодовке горняках.

Генеральный директор рудника «Евгений Рогалев» заявил, что для выплаты майской зарплаты на предприятие поступило 16,6 млн рублей, а вопрос с июньской заработной платой будет решен в начале следующей недели. Он отметил, что в ближайшее время шахтеры получал отпускные и авансы за июль.

О голодовке шахтеров на Дарасунском руднике сообщалось во вторник, 24 июля. По данным местной газеты «Вечорка», в ней принимали участие 60 человек. Исполняющий обязанности главы Тунгокоченского района, где находится шахта с бастующими горняками, говорил, что ему известно о 25 горняках, которые объявили голодовку.

В среду, 25 июля, по факту невыплаты заработной планы шахтерам забайкальская прокуратуру возбудила в отношении Дарасуанского рудника дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). В ведомстве отметили, что долг перед его сотрудниками за май—июнь составил около 32 млн руб.