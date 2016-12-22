США призвали Великобританию выйти из ядерной сделки с Ираном

С соответствующим призывом обратился посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон. Он призвал Лондон объединиться с Вашингтоном в борьбе против «иранской угрозы»

Роберт Вуд Джонсон (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Великобритании следует отказаться от поддержки ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году, и объединить усилия с Вашингтоном для противодействия «глобальной угрозе, исходящей со стороны Тегерана». Об этом говорится в статье посла США в Великобритании Роберта Вуда Джонсона, опубликованной в воскресном номере издания The Sunday Telegraph.

В ней Джонсон заявляет, что Тегеран ведет «марионеточные войны» и предпринимает «злонамеренные действия» вместо того, чтобы вкладывать средства в свою экономику. По его словам, Ирану необходимо сделать реальные и устойчивые изменения, чтобы стать нормальной страной.

«До тех пор Америка усиливает давление, и мы хотим, чтобы Великобритания была на нашей стороне», — пишет Джонсон. «Настало время двигаться дальше после неудачной сделки в 2015 году. Мы просим Британию использовать ее значительную дипломатическую власть и влияние и присоединиться к нам, поскольку мы ведем согласованные глобальные усилия для достижения настоящего всеобъемлющего соглашения», — приводит выдержки из статьи Джонсона агентство Reuters.

Ядерная сделка с Ираном, получившая название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была подписана в 2015 году. С одной стороны ее подписал Иран, с другой так называемая группа шести ​ (Германия, Россия, Великобритания, Китай, США и Франция). Соглашение подразумевало, что Иран пойдет на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы, остальные участники сделки снимут свои санкции в отношении Тегерана.

В мае этого года США вышли из ядерной сделки. Президент США Дональд Трамп неоднократно называл это соглашение «худшей сделкой». Остальные участники СВПД отказались поддержать решение Вашингтона и заявили о своей приверженности сделке с Ираном. В начале августа США возобновили действие санкций против Ирана.