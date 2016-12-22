ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,96 65,95 EUR Нал. 78,28 77,20 USD Бирж. 66,30 -0,53 EUR Бирж. 77,62 -0,38 USD ЦБ. 66,47 -0,54 EUR ЦБ. 77,75 -0,61 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6391,60 +64,70 IMOEX 2414,80 +0,43% RTSI 1147,36 +1,17% Brent 79,54 +0,40% DJIA 26405,76 +0,61% Nasdaq 7950,04 -0,08%
FT узнала о плане США по замене иранской нефти для союзников
Лента новостей
В ФНС заявили о росте налоговых поступлений в бюджет на 21,5% 12:34, Экономика В Индии из-за падения давления в самолете пострадали 30 пассажиров 12:28, Общество Создатели отелей Rooms – РБК: «Мы — новый Берлин» 12:23, Стиль «Главное в телемедицине — врачи»: как в России лечат дистанционно 12:21, Партнерский материал Минобороны опровергло версию крушении Ил-20 из-за системы «свой-чужой» 12:20, Политика Российский стартап привлек $1 млн на запуск платформы виртуальных роликов 12:17, Свое дело FT узнала о плане США по замене иранской нефти для союзников 12:09, Политика Без паники: Coinbase опровергла данные из отчета прокуратуры Нью-Йорка 12:02, Крипто Жизненные показания: как работает страхование от критических заболеваний 11:59, Партнерский материал Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи 2 т деликатесных грибов 11:59, Политика Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА 11:45, Спорт На трассе в Подмосковье загорелся рейсовый автобус 11:32, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 11:31, Партнерский материал Аналитики посоветовали вкладываться в китайские компании: какую выбрать 11:30, Quote Евгения Медведева опровергла беседу с экс-тренером о завершении карьеры 11:28, Общество Конфискованный у экс-губернатора Сахалина Lexus продали за 2,5 млн руб. 11:18, Общество Порошенко пообещал ликвидировать базу российского флота в Севастополе 11:15, Политика Порошенко заявил о планах разработать и закупить высокоточные ракеты 11:11, Политика Что сдерживает развитие новых форматов торговли в России 11:08, Партнерский материал АЛРОСА продала на аукционе алмазы на сумму $12,6 млн 10:56, Бизнес Сбербанк запустит переводы на карты «Мир» других банков в 2019 году 10:53, Финансы 20 главных новинок автосалона в Париже 10:52, Авто  Курс доллара упал до 66,5 руб. 10:50, Финансы Как отреагировал рынок на кражу денег клиентов криптовалютной биржи Zaif 10:49, Крипто СК возбудил дело после гибели двух человек при взрыве газа в Башкирии 10:48, Общество Как в России меняется ситуация с донорством костного мозга 10:41, Партнерский материал
FT узнала о плане США по замене иранской нефти для союзников
Политика, 12:09
0
FT узнала о плане США по замене иранской нефти для союзников
Прекращение поставок иранской нефти может нанести урон союзникам США, решившим поддержать политику Вашингтона в отношении Тегерана. Белый дом обещает защитить их и найти альтернативных поставщиков
Фото: Callaghan O'Hare / Bloomberg

Союзники Вашингтона могут пострадать из-за прекращения экспорта нефти из Ирана и должны получить замену иранскому топливу, считают в администрации Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Санкции против Ирана, действовавшие до заключения в 2015 году ядерной сделки, также подразумевали ограничения на импорт иранской нефти. Однако ряд союзников США могли пользоваться послаблениями в санкционном режиме и продолжать закупки ресурсов из Ирана. В частности, речь идет о Южной Корее, Индии и Японии. Сейчас же Вашингтон по мере усиления давления на Тегеран рекомендовал своим союзникам не ожидать новых послаблений.

За два месяца до введения новых санкций США, которые должны вступить в силу в ноябре, Белый дом заявил союзникам о начале поиска источников нефти для замены иранских ресурсов, пишет FT.

Уже сейчас ограничительные меры Вашингтона оказывают серьезное воздействие на экономику Ирана. По данным FT, с мая 2018 года экспорт нефти из страны сократился по крайней мере в четыре раза — с 2 млн баррелей в сутки до 0,5 млн.

Как пишет издание, Индия, являющаяся одним из ключевых импортеров нефти из Ирана, также ищет возможность диверсификации поставок топлива. По данным Reuters, в сентябре и октябре Индия намерена закупать порядка 360 тыс. барр. иранской нефти в день по сравнению с 658 тыс. барр. в день в апреле—августе. Министерство энергетики Южной Кореи также приняло решение переключиться на поставки из Саудовской Аравии и Ирака.

Санкции США в отношении Ирана были вновь введены в августе в связи с решением Дональда Трампа отказаться от ядерной сделки с Тегераном. Первая часть ограничений вступила в силу 6 августа. В начале ноября должен заработать второй санкционный пакет, накладывающий ограничения на импорт иранской нефти.

Агентство Bloomberg 18 сентября подвело предварительные итоги возвращения американских санкций против Ирана. В отличие от Reuters сокращение экспорта иранской нефти с апреля агентство оценивает в 35%. Вслед за падением поставок нефти за рубеж упал и курс иранского реала по отношению к доллару на 60%. Это подстегнуло инфляцию в стране.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Иран , поставки нефти , Санкции
Главное
Верховный суд отказался считать преступлением бездумные лайки и репосты Общество
Материалы по теме
В США заявили о надежде на новую ядерную и ракетную сделки с Ираном Политика
Bloomberg подсчитал ущерб Ирана от американских санкций Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter