FT узнала о плане США по замене иранской нефти для союзников

Прекращение поставок иранской нефти может нанести урон союзникам США, решившим поддержать политику Вашингтона в отношении Тегерана. Белый дом обещает защитить их и найти альтернативных поставщиков

Фото: Callaghan O'Hare / Bloomberg

Союзники Вашингтона могут пострадать из-за прекращения экспорта нефти из Ирана и должны получить замену иранскому топливу, считают в администрации Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Санкции против Ирана, действовавшие до заключения в 2015 году ядерной сделки, также подразумевали ограничения на импорт иранской нефти. Однако ряд союзников США могли пользоваться послаблениями в санкционном режиме и продолжать закупки ресурсов из Ирана. В частности, речь идет о Южной Корее, Индии и Японии. Сейчас же Вашингтон по мере усиления давления на Тегеран рекомендовал своим союзникам не ожидать новых послаблений.

За два месяца до введения новых санкций США, которые должны вступить в силу в ноябре, Белый дом заявил союзникам о начале поиска источников нефти для замены иранских ресурсов, пишет FT.

Уже сейчас ограничительные меры Вашингтона оказывают серьезное воздействие на экономику Ирана. По данным FT, с мая 2018 года экспорт нефти из страны сократился по крайней мере в четыре раза — с 2 млн баррелей в сутки до 0,5 млн.

Как пишет издание, Индия, являющаяся одним из ключевых импортеров нефти из Ирана, также ищет возможность диверсификации поставок топлива. По данным Reuters, в сентябре и октябре Индия намерена закупать порядка 360 тыс. барр. иранской нефти в день по сравнению с 658 тыс. барр. в день в апреле—августе. Министерство энергетики Южной Кореи также приняло решение переключиться на поставки из Саудовской Аравии и Ирака.

Санкции США в отношении Ирана были вновь введены в августе в связи с решением Дональда Трампа отказаться от ядерной сделки с Тегераном. Первая часть ограничений вступила в силу 6 августа. В начале ноября должен заработать второй санкционный пакет, накладывающий ограничения на импорт иранской нефти.

Агентство Bloomberg 18 сентября подвело предварительные итоги возвращения американских санкций против Ирана. В отличие от Reuters сокращение экспорта иранской нефти с апреля агентство оценивает в 35%. Вслед за падением поставок нефти за рубеж упал и курс иранского реала по отношению к доллару на 60%. Это подстегнуло инфляцию в стране.