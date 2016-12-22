В США заявили о надежде на новую ядерную и ракетную сделки с Ираном

США надеются заключить с Ираном соглашение, регулирующее как баллистическую, так и ядерную программу Тегерана. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук во время интервью в Гудзонском институте.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение, заключенное между Ираном и шестью мировыми державами (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия), по мнению американского президента, не поспособствовало сокращению ядерной и баллистической программ Ирана.
«За время существования ядерной сделки мы видели усиление активности Ирана в регионе. Именно поэтому наша новая стратегия — 12 требований к Ирану — должна охватывать совокупность угроз, которые представляет Иран», — заявил американский дипломат. Глава Госдепа Майк Помпео выдвинул 12 требований к Ирану вскоре после выхода США из ядерной сделки. Вашингтон, например, требует от Ирана раскрыть все свои разработки по ядерному оружию и отказаться от поддержки вооруженных группировок на Ближнем Востоке.
«Новое соглашение, которое мы надеемся заключить с Ираном, не будет личной договоренностью между двумя правительствами, как последнее (имеется в виду СВПД. — РБК), мы рассчитывает на договор», — заявил Хук.
Он объяснил, что ядерная сделка «представляла собой соглашение между Ираном и тогдашним президентом США». Этот договор не был ратифицирован сенатом США, указал Хук. По его словам, в существующей политической системе США согласования на уровне Совбеза ООН «недостаточно, если вы хотите чего-то продолжительного».
Хук добавил, что, по его мнению, иранские лидеры не заинтересованы в переговорах, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и главы Госдепа Майка Помпео о желании встретиться.
Ядерная сделка предполагала снятие с Ирана санкций, которые были наложены западными странами. 6 августа 2018 года США ввели «предварительные» санкции против Ирана, 4 ноября ожидается введение полного пакета санкций. Европа с позицией Вашингтона не согласна и намерена помочь своим компаниям избежать последствий от американских санкций при сотрудничестве с Ираном.