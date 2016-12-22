Белорусскому банку снова отказали в покупке украинской «дочки» Сбербанка

Национальный банк Украины отказал Паритетбанку из Белоруссии в праве приобрести украинскую «дочку» российского Сбербанка, сообщается на сайте регулятора.

«Национальный банк Украины отказал в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО «Сбербанк» открытому акционерному обществу «Паритетбанк», мажоритарным владельцем которого является Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что отказали в покупке из-за того, что Паритетбанк не предоставил документы и информацию, которые необходимы для того, чтобы подтвердить соответствие банка законодательству Украины.

Это уже вторая попытка Паритетбанка приобрести дочернюю компанию Сбербанка. Последний отказ был вынесен в марте, тогда в Нацбанке Украины также указали на несоответствие заявителя украинским законам. В июне Паритетбанк вновь подал заявку. Глава Сбербанка Герман Греф тогда сказал, что надеется на заключение сделки.

В сентябре нынешнего года акции «дочек» ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка арестовал апелляционный суд в Киеве в рамках обеспечения иска по взысканию с России компенсации за крымские активы. Кроме того, в отношении этих финансовых организаций действуют санкции Украины, запрещающие вывод капиталов или перевод связанным с банками лицам. В Сбербанке пообещали обжаловать арест своих акций.