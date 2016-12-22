НБУ отказал белорусскому Паритетбанку в покупке «дочки» Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) отказался согласовать сделку по покупке украинской «дочки» Сбербанка белорусским Паритетбанком. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО «Сбербанк» акционерному обществу Паритетбанк в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины», — говорится в сообщении.
В НБУ отметили, что соответствующее решение принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков 19 марта.
«Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО «Сбербанк» вопрос дальнейшей стратегии банка на Украине», — уточнили в НБУ.
В марте СМИ назвали единственным претендентом на приобретение украинской «дочки» Сбербанка Паритетбанк, который принадлежит управлению делами президента Белоруссии. Еще одним претендентом был украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, однако он не подал необходимые бумаги в НБУ.