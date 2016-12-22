Греф заявил о заинтересованности в продаже Паритетбанку «дочки» Сбербанка
Финансы, 01 июл, 23:53
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Греф заявил о заинтересованности в продаже Паритетбанку «дочки» Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф в ходе визита в Минск заявил о заинтересованности в сделке по покупке украинской «дочки» Сбербанка белорусским Паритетбанком, передает «Интерфакс».
«Мы очень надеемся, что получим позитивный ответ (от Национального банка Украины (НБУ). — РБК), и мы сможем продать белорусскому банку наш дочерний банк на Украине», — сказал Греф.
При этом председатель правления Сбербанка напомнил, что на 25 июня Паритетбанк во второй раз подал заявку на покупку «дочки» российского Сбербанка на Украине.