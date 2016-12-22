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В Донецкой области потребовали лишить русский язык статуса регионального
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В Донецкой области потребовали лишить русский язык статуса регионального
Общество, 20:12
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В Донецкой области потребовали лишить русский язык статуса регионального

Прокуратура Донецкой области Украины, работающая в Мариуполе, потребовала отменить решение областного совета, согласно которому русский язык на территории региона имеет статус регионального. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Донецкий областной совет в 2012 году признал русский язык на территории области региональным. В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального, недействительным. Как отмечается, Донецкий областной совет при этом не принял никаких мер по отмене принятого ранее решения.

В связи с этим в Донецкий окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства о признании указанного решения противоправным и недействительным.

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В конце июля суд в Николаевской области отменил региональный статус русского языка. В суд с иском обратился первый заместитель прокурора, который потребовал признать недействительным соответствующее решение Николаевского областного совета от 2012 года.

Конституционный суд в феврале признал недействительным принятый при экс-президенте Викторе Януковиче закон «Об основах языковой политики». Согласно документу, русский язык получал статус регионального в областях, где его признавало родным не менее 10% населения. В некоторых регионах статус регионального получили румынский и венгерский языки.

В марте президент Украины Петр Порошенко пообещал не ущемлять права носителей других языков. Он заявил, что заботится о том, чтобы законодательные инициативы не мешали реализации прав тех граждан, чьим языком общения является русский или другие языки.

Теги: русский язык , Донецкая область , Украина
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