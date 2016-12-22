В Николаевской области суд лишил русский язык статуса регионального

На Украине Николаевский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Николаевской области.
«Судьба украинского языка — это одновременно и судьба украинского государства и нации! Иск прокуратуры о признании недействительным решения областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального удовлетворен», — следует из сообщения.
Ранее первый зампрокурора области обратился в суд с иском о признании недействительным решения Николаевского областного совета от 2012 года, подтвердившего закон «Об основах языковой политики». Зампрокурора обратился в суд, так как областной совет не предпринимал мер к приведению регионального законодательства к общегосударственному.
В феврале Конституционный суд Украины признал недействительным принятый при президенте Викторе Януковиче закон «Об основах языковой политики». Статус регионального языка присваивался в том случае, если он является родным для 10% населения региона. В восточных областях Украины благодаря этому в документообороте использовали русский язык, а в западных — румынский и венгерский.