Во Львовской области запретили публично исполнять песни на русском языке

Запрет вводится на любые произведения на русском языке в любой форме. Львовские депутаты готовят обращение к Верховной раде с требованием распространить его на всю Украину

Виды Львова (Фото: Ирина Афонская / ТАСС)

Львовская областная рада ввела мораторий на публичное использование «российского культурного продукта» — так украинские законодатели называют произведения на русском языке, а также выполненные российскими авторами. Об этом сообщает lb.ua.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — говорится в заключении.

Решение было принято в ходе сессии 18 сентября. За введение моратория проголосовали 57 депутатов (было необходимо 43 голоса).

Львовской областной государственной администрации поручили создать межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы в рамках моратория. В нее войдут представители общественности, правоохранительных органов и районных администраций. Облсовет рекомендовал принять аналогичное решение и органам местного самоуправления.

Помимо этого во Львове поручили подготовить обращение к Верховной раде Украины с требованием ввести запрет на публичное распространение аудиовизуальных произведений на русском языке.

В 2016 году львовские законодатели запретили певцам и эстрадным исполнителям, которые когда-либо гастролировали в России, выступать на территории области. Запретить воспроизводить песни российских исполнителей в общественных местах хотят и в Днепре. Такую инициативу внесли на рассмотрение в городской совет.

В конце сентября прошлого года на Украине вступил в силу закон об образовании, который сокращает возможность обучения украинцев на языках нацменьшинств и увеличивает роль государственного украинского языка в образовательном процессе. В правительствах некоторых стран, например в России, Венгрии, Польше и Румынии, заявили, что эта мера нарушает права людей.