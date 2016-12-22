МИД отреагировал на новые санкции США словами «играть с огнем глупо»

Из-за ухудшения российско-американских отношений может пострадать стабильность во всем мире, сказал замминистра иностранных дел

Сергей Рябков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Введенные 20 сентября санкции США являются уже 60-м пакетом ограничительных мер с 2011 года, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Его заявление опубликовано на сайте МИДа.

Дипломат считает, что введение все новых ограничений показывает, что предыдущие такие меры желаемых результатов не принесли. Он отметил, что санкционные списки «все больше дублируют друг друга».

Навязать России свои условия путем санкций не получится, подчеркивает Рябков. Напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном негативно влияет на стабильность в мире. «Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным», — подчеркнул замминистра.

Под новые санкции попали 33 российских юридических и физических лица, среди них логистическая структура Минобороны «Оборонлогистика», амурский завод, собирающий самолеты «Сухого», а также структуры бизнесмена Евгения Пригожина. Ограничения введены и против тех, кого Вашингтон считает сотрудниками ГРУ (с 2010 года называется Главным управлением Генштаба. — РБК) и сотрудниками «фабрики троллей», пытавшихся оказать влияние на общественное мнение в США в ходе предвыборной гонки 2016 года.

Кроме того, впервые были введены вторичные санкции за сотрудничество с российскими структурами, уже попавшими в ограничительные списки. В Вашингтоне решили, что департамент развития оборудования армии Китая Центрального военного совета и глава этого департамента Ли Шанфу заключали с Рособоронэкспортом сделки по покупке российского оружия — зенитных систем С-400 и истребителей Су-35.