Посол США рассказал о «закулисной работе» Москвы и Вашингтона по Сирии

Американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что Россия и США ведут «закулисную работу» по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом он рассказал на инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России, сообщает «РИА Новости».
«Мы ведем работу, которая идет за кулисами, чтобы удостовериться в том, что мы сможем положить конец насилию и в конце концов продвинуться в плане урегулирования и правления в Дамаске», — сказал он.
В конце августа представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что в Сирию прибыли англоязычные специалисты, чтобы инсценировать химическую атаку против гражданского населения. Ранее он утверждал, что имитацию химатаки собирается провести спецгруппа боевиков, обученных британской частной военной компанией «Олива».
Впоследствии министерство сообщило, что боевики запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра» доставили в провинцию Идлиб емкости с хлором. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также рассказала, что боевики этой группировки доставили в национальный госпиталь провинции отравляющее вещество зарин.
В начале сентября специальный советник госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри заявил, что существует «множество доказательств» того, что сирийские правительственные войска готовятся использовать химическое оружие в Идлибе.