Нетаньяху объяснил отправку главкома ВВС в Москву после гибели Ил-20

Главком ВВС прилетел в Москву, чтобы поддержать сотрудничество между двумя странами и защитить их граждан, заявил израильский премьер

Биньямин Нетаньяху (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскрыл детали телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным после гибели Ил-20. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на видеообращение Нетаньяху, которое было распространено его пресс-службой в четверг, 20 сентября.

Израильский премьер сообщил, что в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих, которые летели на Ил-20, сбитом сирийскими средствами ПВО. По словам Нетаньяху, он рассказал Путину, что «корнем проблемы» является Иран, который пытается «использовать сирийскую территорию для атак против Израиля и для вооружения таких наших врагов, как «Хезболла».

Кроме того, Нетаньяху объяснил, зачем в Москву едет главнокомандующий израильских ВВС. «Я сказал ему, что у нас есть право на самозащиту, и до сих пор было очень важно сохранять координацию между Израилем и Россией по безопасности. Поэтому я решил отправить главкома ВВС Амикама Норкина в Москву с целью сохранить сотрудничество между двумя странами и защитить наших граждан», — заявил Нетаньяху.

Как сообщает Jerusalem Post (JPost), Армия обороны Израиля сообщила, что Норкин представит в Москве последнюю информацию по расследованию гибели Ил-20. Речь идет о «полном изложении событий и всех аспектов, включая разведданные [на основе которых было принято решение о начале операции] и основные выводы внутреннего расследования», приводит JPost сообщение Минобороны. Главком ВВС также расскажет Москве о действиях Ирана по снабжению «Хезболлы» оружием.

Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что Путин в разговоре с Нетаньяху указал на то, что Израиль при проведении операции не только нарушил суверенитет Сирии, но и пренебрег российско-израильскими договоренностями о предотвращении опасных инцидентов.