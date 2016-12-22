Партия Навального подала иск к Минюсту из-за отказа в регистрации

Незарегистрированная политическая партия «Россия будущего» оппозиционера Алексея Навального подала иск к Министерству юстиции в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом сообщил в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Мы постоянно проходим все юридические процедуры и будем их проходить и дальше. Любой, кто посмотрит на отказ в регистрации и иск партии, убедится в безупречности нашей юридической позиции», — считает Жданов.

«Россия будущего» была учреждена в мае, в июне соратники Навального подали документы на ее регистрацию. В июле Навальный заявлял, что Минюст приостановил регистрацию партии. В министерстве сообщали РБК, что приостановка произошла из-за нарушений в заявке.

В начале августа соратники Навального подали заявление о возобновлении регистрации «России будущего», но Минюст повторно отказал. В опубликованном Навальным ответе Минюста указывалось, что партия не предоставила устав, копии протоколов конференций или общих собраний региональных отделений партии, а также подала недостоверные сведения о последних.

В Минюсте также сообщали РБК, что поданные соратниками Навального документы не соответствовали требованиям ФЗ «О политических партиях».