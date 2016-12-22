Минюст объяснил приостановку регистрации «России будущего» Навального

Приостановка регистрации партии «Россия будущего» Алексея Навального связана с «выявленными нарушениями» в рамках рассмотрения заявки, сообщили РБК в пресс-службе Минюста России.

«По результатам рассмотрения установлено, что представленные документы, в том числе положения устава партии, противоречат требованиям Федерального закона «О политических партиях» и иным федеральным законам, а общие собрания региональных отделений партии проведены с нарушением устава партии», — подчеркнули в министерстве.

Минюст пояснил, что именно «выявленные нарушения» послужили основанием для принятия 10 июля решения о приостановлении государственной регистрации партии «Россия будущего».

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что Минюст приостановил регистрацию партии его сторонников «Россия будущего».

Партию оппозиционер пытается зарегистрировать с 2014 года. Изначально название объединения было Партия прогресса. Однако в 2015 году Минюст отказался регистрировать эту организацию.

В мае 2018 года команда Навального учредила новую партию под названием «Россия будущего». Документы на ее регистрацию подали 22 июня.