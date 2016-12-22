В Минюсте объяснили отказ зарегистрировать партию «Россия будущего»

Поданные на регистрацию в Министерство юстиции документы по политической партии «Россия будущего» оппозиционера Алексея Навального не соответствовали требованиям ФЗ «О политических партиях». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минюста.

Партия была учреждена еще в мае, а в июне сторонники Навального подали документы на ее регистрацию. В Минюсте отметили, что устав «России будущего» не соответствовал требованиям ФЗ, поэтому в министерстве приостановили регистрацию партии до 10 августа.

Соратники Навального 6 августа подали заявление о возобновлении регистрации партии, однако 21 августа Минюст отказал зарегистрировать «Россию будущего». Навальный опубликовал ответ министерства, в котором указывалось, что партия не предоставила устав, копии протоколов конференций или общих собраний, региональных отделений партии, а также предоставила недостоверные данные о них.