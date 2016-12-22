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Навальный сообщил о приостановке Минюстом регистрации «России будущего»
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Навальный сообщил о приостановке Минюстом регистрации «России будущего»
Политика, 17:46
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Навальный сообщил о приостановке Минюстом регистрации «России будущего»
Ряд положений устава партии противоречит закону «О политических партиях», решили в ведомстве. Навальный пообещал несоответствия устранить и собрать новый съезд
Алексей Навальный (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Минюст приостановил регистрацию партии сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального «Россия будущего». Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Только что получили уведомление о приостановлении регистрации», — пояснил Навальный в блоге. К сообщению он прикрепил копию заключения Министерства юстиции по регистрации партии. В документе говорится, что эксперты ведомства сочли некоторые положения устава «России будущего» противоречащими требованиям федерального закона «О политических партиях» и другим федеральным нормам.

В частности, в уставе указано, что «положения учетной и налоговой политики «России будущего» полностью распространяются на ее региональные отделения и иные структурные подразделения». Это, как посчитали в Минюсте, нарушает ст. 9 и 11 российского Налогового кодекса, в соответствии с которыми «участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, являются организации, образованные в соответствии с законодательством России».

«Согласно ст. 3 Налогового кодекса каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы», — добавили в ведомстве, отметив, что указанное положение также противоречит п. 1 ст. 2 и п. 2. ст. 8 закона «О бухгалтерском учете». Эти нормы свидетельствуют о том, что «к экономическим субъектам, наряду с иными субъектами, относятся некоммерческие организации, которые самостоятельно формируют свою учетную политику».

Также эксперты Минюста обнаружили неточности в формулировках устава партии. В законе «О политических партиях» говорится о том, что «гражданин России может быть членом только одной политической партии». В уставе же «России будущего» — о том, что «членство в партии прекращается с момента принятия лица в члены другой политической партии», указали в ведомстве.

Также нарушением закона в министерстве сочли положение, в котором утверждается, что «членом партии может быть гражданин, не имеющий места постоянного или преимущественного проживания». В законе «О политических партиях» говорится, что «член партии может состоять только в одном ее региональном отделении — по месту постоянного или преимущественного проживания», напомнили в Минюсте.

Кроме того, устав «России будущего» сотрудники ведомства сочли не соответствующим ст. 65.3 Гражданского кодекса России. Согласно ей, «к исключительной компетенции высшего органа корпорации относятся определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов образования и использования ее имущества, а также определение порядка приема в состав участников корпорации и исключения из числа ее участников». Помимо этого указанная норма обязует высший орган корпорации «утверждать годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность» и «принимать решения о создании корпорацией других юридических лиц». Эти полномочия в компетенцию съезда или других руководящих органов партии в уставе «России будущего» не включены, подчеркивается в заключении Минюста.

Здание Министерства юстиции РФ (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Помимо этого в уставе партии утверждается, что «съезд правомочен, если в его работе принимает участие не менее 1/2 делегатов, подлежащих избранию по норме представительства от региональных отделений, при условии, что участвующие в работе съезда делегаты представляют не менее чем половину региональных отделений». В то время как в законе «О политических партиях», как напомнили в министерстве, говорится, что съезд правомочен в случае, если в его работе «принимают участие делегаты от региональных отделений политической партии, образованных не менее чем в половине субъектов России».

Команда Навального учредила новую партию
Политика

Также нарушения эксперты Минюста выявили в нумерации устава «России будущего». «После пункта 39.8.2 идет пункт 29.8.3, в статье 43 дважды указаны пункты 43.1», — заявили в ведомстве, отметив, что на основании выявленных нарушений Министерство юстиции приняло решение о приостановлении регистрации партии на три месяца — до 10 октября.

«Неустранение оснований, вызвавших приостановление государственной регистрации партии, в установленный срок является основанием для принятия федеральным уполномоченным органом решения об отказе в государственной регистрации политической партии», — говорится в документе.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

Навальный, комментируя заключение министерства, заявил, что «все противоречия строятся на надуманных конструкциях». При этом «часть оснований, по которым регистрацию приостановили, можно найти в свежих зарегистрированных уставах действующих партий», указал он, пообещав тем не менее «все эти «нарушения» устранить».

«Мы <...> соберем новый съезд, после устранения оснований приостановления регистрации нашу партию обязаны зарегистрировать. В своей правоте мы уверены», — заключил Навальный.

Партию оппозиционер пытается зарегистрировать с 2014 года. Изначально название объединения было «Партия прогресса». Однако в 2015 году Минюст отказался регистрировать эту организацию. Свое решение ведомство объяснило нарушением сторонниками Навального ст. 15 закона «О политических партиях» (непредставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов России).

После этого в мае 2018 года команда Навального учредила новую партию под названием «Россия будущего». Документы на ее регистрацию подали 22 июня.

Автор: Евгения Маляренко.
При участии: Валерий Романов.
Теги: Алексей Навальный , регистрация партии , Минюст
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