Навальный заявил об отказе Минюста в регистрации партии «Россия будущего»

Минюст России отказал оппозиционеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному в регистрации политической партии «Россия будущего», рассказал политик в своем блоге.

Оппозиционер отметил, что получает отказ в регистрации партии в восьмой раз, отметив, что предыдущие две партии — «Народный альянс» и «Партию прогресса» у политика «украли», зарегистрировав в Минюсте партии с аналогичными названиями, отношения к которым Навальный не имел.

«Сейчас наша партия называется «Россия будущего», и мы в восьмой раз провели все съезды, конференции и снова отказ в регистрации», — сказал Навальный. Оппозиционер также опубликовал в своем блоге фотографию уведомления об отказе из Минюста.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

В документе говорится, что «Россия будущего» не представила устав, копии протоколов конференций или общих собраний региональных отделений партии, и предоставила недостоверные сведения о последних. РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

Партия «Россия будущего» была учреждена в мае, в июне соратники Навального подали документы на ее регистрацию. 18 июля Навальный сообщил, что Минюст приостановил регистрацию его партии, в министерстве рассказали РБК, что приостановка регистрации связана с нарушениями, которые выявили в заявке.