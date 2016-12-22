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Навальный заявил об отказе Минюста в регистрации партии «Россия будущего»
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Навальный заявил об отказе Минюста в регистрации партии «Россия будущего»
Политика, 15:28
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Навальный заявил об отказе Минюста в регистрации партии «Россия будущего»

Минюст России отказал оппозиционеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному в регистрации политической партии «Россия будущего», рассказал политик в своем блоге.

Оппозиционер отметил, что получает отказ в регистрации партии в восьмой раз, отметив, что предыдущие две партии — «Народный альянс» и «Партию прогресса» у политика «украли», зарегистрировав в Минюсте партии с аналогичными названиями, отношения к которым Навальный не имел.

«Сейчас наша партия называется «Россия будущего», и мы в восьмой раз провели все съезды, конференции и снова отказ в регистрации», — сказал Навальный. Оппозиционер также опубликовал в своем блоге фотографию уведомления об отказе из Минюста.

РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

Навальный сообщил о приостановке Минюстом регистрации «России будущего»
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В документе говорится, что «Россия будущего» не представила устав, копии протоколов конференций или общих собраний региональных отделений партии, и предоставила недостоверные сведения о последних. РБК направил запрос в пресс-службу Минюста России.

Партия «Россия будущего» была учреждена в мае, в июне соратники Навального подали документы на ее регистрацию. 18 июля Навальный сообщил, что Минюст приостановил регистрацию его партии, в министерстве рассказали РБК, что приостановка регистрации связана с нарушениями, которые выявили в заявке.

Теги: Алексей Навальный , политическая партия , Минюст
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