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Захарова анонсировала новые данные о крушении Ил-20 в Сирии
Война в Сирии, 18:15
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Захарова анонсировала новые данные о крушении Ил-20 в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала обнародование новых данных о крушении российского Ил-20 в Сирии, на борту которого были 15 военных. Об этом она рассказала на брифинге, трансляция которого опубликована в Facebook.

«В ближайшее время ожидается поступление новых данных, они будут обнародованы. Они позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедиеи, о причастности к ней израильских военных летчиков», — заявила официальный представитель МИД.

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Захарова добавила, что действия израильских военных потребуют дополнительных разъяснений со стороны Израиля. Израильские летчики повели себя «по меньшей мере непрофессионально», отметила представитель МИД. «Стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность и выполняя свой долг не может отклониться от пули, которая адресована не тебе», — заявила Захарова.

Российский военный самолет Ил-20 сбили в понедельник. Правительственный войска Сирии атаковали его из зенитно-ракетного комплекса С-200, воздушное судно упало в акватории Средиземного моря, все находившиеся на его борту 15 военных погибли.

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В Минобороны возложили ответственность на Израиль, самолеты которого в тот день наносили удар в районе города Латакия, недалеко от заходившего на посадку Ил-20. Израиль же обвинил в крушении российского самолета сирийских военных. В Армии обороны Израиля заявили, что сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь, не убедившись, что в небе нет российских самолетов.

Теги: Мария Захарова , Сирия , Израиль
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