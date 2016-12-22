Захарова анонсировала новые данные о крушении Ил-20 в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала обнародование новых данных о крушении российского Ил-20 в Сирии, на борту которого были 15 военных. Об этом она рассказала на брифинге, трансляция которого опубликована в Facebook.

«В ближайшее время ожидается поступление новых данных, они будут обнародованы. Они позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедиеи, о причастности к ней израильских военных летчиков», — заявила официальный представитель МИД.

Захарова добавила, что действия израильских военных потребуют дополнительных разъяснений со стороны Израиля. Израильские летчики повели себя «по меньшей мере непрофессионально», отметила представитель МИД. «Стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность и выполняя свой долг не может отклониться от пули, которая адресована не тебе», — заявила Захарова.

Российский военный самолет Ил-20 сбили в понедельник. Правительственный войска Сирии атаковали его из зенитно-ракетного комплекса С-200, воздушное судно упало в акватории Средиземного моря, все находившиеся на его борту 15 военных погибли.

В Минобороны возложили ответственность на Израиль, самолеты которого в тот день наносили удар в районе города Латакия, недалеко от заходившего на посадку Ил-20. Израиль же обвинил в крушении российского самолета сирийских военных. В Армии обороны Израиля заявили, что сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь, не убедившись, что в небе нет российских самолетов.