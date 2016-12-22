Минобороны опровергло версию крушении Ил-20 из-за системы «свой-чужой»

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков назвал дилетантскими фантазиями версию крушения самолета Ил-20 в Сирии из-за несрабатывания системы «свой-чужой». Его слова передает «РИА Новости».

По его словам, на экспортируемые из России образцы вооружения система «свой-чужой» не устанавливается. Он отметил, такого «не было» и «в принципе не может быть». Конашенков пояснил, что система государственного опознавания в небе «объединяет только принадлежащие России летательные аппараты и системы противовоздушной обороны».

Знакомый с ходом расследования катастрофы источник РБК 18 сентября сообщил, что система распознавания «свой-чужой» на сирийском С-200 могла не сработать. ​​



Российский Ил-20 был сбит в Сирии зенитным-ракетным комплексом С-200, который принадлежит правительственным войскам. Самолет упал в акватории Средиземного моря в 27 км от населенного пункта Баниас. Все находящиеся на борту самолета 15 российских военнослужащих погибли.

В Минобороны возложили ответственность за произошедшее на Израиль, который в тот день проводил операцию на территории Сирии и наносил удары в районе города Латакия. По мнению российского военного ведомства, израильские ВВС своими действиями «подставили» российский самолет.

В свою очередь, израильская сторона обвинила в крушении Ил-20 президента Сирии Башара Асада. Как заявили в Армии обороны Израиля, сирийские ПВО не удостоверились, что в небе не было российских самолетов, и открыли беспорядочный огонь.

Президент России Владимир Путин сказал, что произошедшее является «цепью трагических обстоятельств». Российский лидер отметил, что израильский самолет не сбивал Ил-20.